С просьбой к губернатору на личном приеме граждан обратилась жительница станицы Приазовской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Офис врача общей практики построят в Приморско-Ахтарском районе Кубани. С такой просьбой к губернатору на личном приеме граждан обратилась жительница станицы Приазовской.

Сейчас в поселении проживают около 2 тысяч человек. По словам женщины, здание действующей амбулатории устарело и не справляется с нагрузкой.

- Всего в текущем году планируем построить 13 офисов ВОП и 10 ФАПов. Станица Приазовская также нуждается в современном медицинском учреждении. Приступить к строительству надо в ближайшее время, - поручил после обращения Вениамин Кондратьев.

Для офиса врача общей практики уже подготовили проект и выбрали участок в центре станицы. После прохождения экспертизы стартуют работы. А достроить ВОП планируют к концу 2023 года.

С просьбой о новой машине скорой помощи для участковой больницы обратился житель Кущевского района. Кроме хутора Красное, один автомобиль обслуживает еще два поселение - Чебурки и Раздольное.

Как отметили на личном приеме граждан, машина есть в наличии. Сейчас проходит переоформление.

- В начале февраля планируем передать его в поселение. Всего в этом году за счет средств федерального бюджета закупим 18 карет скорой медицинской помощи, - сообщил министра здравоохранения края Евгений Филиппов.

Глава региона поручил в следующем году поставить в район еще один автомобиль скорой помощи.