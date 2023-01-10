С просьбой к главе региона во время личного приема граждан обратился тренер местной спортшколы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стадион «Атлант» отремонтируют в Брюховецком районе Кубани. С такой просьбой к главе региона во время личного приема граждан обратился тренер местной спортшколы.

Более 650 спортсменов занимаются на стадионе легкой атлетикой, велоспортом, триатлоном, волейболом и футболом. Кроме того, работает отделение адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями. Действующий стадион обновляли в 2013 году – сейчас площадку необходимо ремонтировать.

После обращения глава региона поручил к 2024 году обновить стадион в станице Брюховецкой.

- Центральный стадион должен быть предметом гордости и центром притяжения молодежи. Необходимо привести его в порядок, оснастить современным инвентарем, чтобы ребята занимались в комфортных условиях, - отметил Вениамин Кондратьев.

Подготовленный проект капремонта стадиона уже прошел госэкспертизу. Работы в два этапа начнут уже в апреле. На стадионе, в частности, обновят покрытие беговых дорожек, трибуны для зрителей, спортивно-игровые площадки и систему полива. Всего на ремонт направят 50,7 млн рублей.