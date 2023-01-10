В Краснодаре тестируют оплату проезда при помощи QR-кода

В Краснодаре тестируют оплату проезда в общественном транспорте при помощи QR-кода. Такой способ проверяют при участии компании «ЧАС ПИК».

Чтобы оплатить проезд, пассажиру потребуется телефон. Необходимо навести камеру смартфона на QR-код, который отображен на стационарных терминалах в салоне автобуса.

Сейчас новый способ безналичной оплаты доступен в одном автобусе №77. В ближайшее время в краевом центре планируют расширять оплату проезда с помощью QR-кода.

Отмечается, что пассажиры, как и прежде, могут расплатиться наличными или банковской картой.