СК организовал проверку после обрушения лифта в многоэтажке Краснодара

Проводится проверка

В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства ЧП с лифтом в многоэтажке по улице Зиповской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло 8 января в многоквартирном доме по улице Зиповской. Вошедшая в лифт девушка спускалась с 13-ого этажа. В этот момент подъемник внезапно упал – избежать трагедии помогли тросы, которые задержали кабину на 12-ом этаже. Девушку, которая отделалась испугом, из лифта достали спасатели.

Днем ранее, 7 января, произошла аналогичная остановка лифта. Во время движения лифт, в котором находилась женщина, так же пролетел несколько этажей. При этом пассажирка, получившая травму, до сих пор находится в шоковом состоянии.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет изъята и тщательным образом изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.