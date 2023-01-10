Поиски завершены Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшей неделю назад 16-летней девушки. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

16-летняя жительница станицы Старомышастовской Динского района ушла из дома 4 января. После она не вернулась домой и перестала выходить на связь.

Близкие подростка обратились за помощью в поисках к волонтерам. Спустя неделю девочку удалось найти.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась девочка, волонтеры не уточняют.