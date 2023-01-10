На Кубани утвердили границы трех памятников федерального значения Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани утвердили границы трех памятников федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Границы территорий и зоны охраны определили для бюста дважды Героя Советского Союза Т. Т. Хрюкина в городском парке им. Горького, могилы чемпиона мира по борьбе И. М. Поддубного и мемориала «Могилы 214 советских детей, зверски умерщвленных в душегубках немецко-фашистских захватчиков в октябре 1942 года».

Специалисты изучили архивы, литературные источники, исследовали застройку вокруг объектов. По документам и оценкам проектировщики определили зоны, которые подлежат защите.

- Сведения об установленных территориях направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы, - сообщил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Всего в Краснодарском крае находятся более пяти тысяч памятников федерального значения.

- Определение зон охраны обеспечивает их сохранность и благоприятные условия осуществления деятельности на прилегающих землях, - отметил Роман Лузинов.