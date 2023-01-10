Кубань вошла в ТОП-5 популярных регионов России для аренды жилья зимой

Аналитический центр ДомКлик и эксперты сервиса «Суточно.ру» назвали топ-10 самых популярных регионов России для аренды жилья в зимние месяцы и рассказали, как изменились цены с 2021 по 2022 год. Совместное исследование основано на анализе объявлений о сдаче однокомнатных квартир в аренду – долгосрочно и посуточно.

Чтобы определить наиболее востребованные зимой направления, аналитики Домклик проанализировали реализованные объявления о сдаче жилья в долгосрочную аренду в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. В топ-10 регионов по числу объявлений вошли Москва (16,1% объявлений от общего количества в стране), Санкт-Петербург (10%), Новосибирская область (5,8%), Краснодарский край (5,3%), Тюменская область (4,4%), Республика Татарстан (4,1%), Саратовская (3,2%), Московская (2,8%), Вологодская (2,7%) и Самарская (2,6%) области.

Средняя стоимость долгосрочной аренды стандартной 1-комнатной квартиры (37 кв. м.) в Краснодарском крае в декабре 2022 года достигла 17 900 рублей. Прирост за 2022 год (с января 2022 года) составляет 3,9%.

- Лидерство Краснодарского края в рейтинге востребованных зимой направлений объяснить несложно. Кубань входит в число экономических центров России. Краснодарский край – один из самых популярных курортно-туристических регионов страны. В текущий зимний сезон в край приедут около 2,5 млн туристов. Ожидается дополнительный приток арендаторов квартир. Вместе с этим растут цены на арендное жилье. Добавлю, что партнерами Краснодарского отделения Сбербанка являются более 500 агентств недвижимости Кубани – все они зарегистрированы в ДомКлик. Благодаря этому жители и гости края имеют возможность подобрать квартиру быстро и на выгодных условиях, отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» выяснили, сколько стоит посуточная аренда в популярных туристических городах этой зимой и как изменились цены в период с 2021 по 2022 год. В десятку самых востребованных городов России и ближнего зарубежья для посуточной аренды в зимний сезон вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Минск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Шерегеш.

К примеру, в Москве средняя стоимость аренды этой зимой составляет 4500 рублей за сутки (+22%), Санкт-Петербурге – 3500 рублей (+30%), Казани – 4200 рублей (+45%), Калининграде – 2900 рублей (+32%), Минске - 5700 рублей (+46%). В Сочи средняя стоимость посуточной аренды квартиры в текущий зимний сезон выросла на 48% и составляет 4000 рублей.