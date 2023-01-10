Изначально мертвых грачей приняли за ворон Фото: «Краснодарские известия»

В Краснодаре выясняют причину гибели грачей. Мертвых птиц обнаружили на Всесвятском кладбище, сообщают «Краснодарские известия».

Изначально найденных птиц приняли за ворон. Но специалисты определили грачей и взяли пробы для экспертизы. Результаты озвучат уже к концу недели. При этом эксперты не рассматривают версию гибели птиц из-за холода.

- Если б был высокий уровень снега, тогда да - птица не смогла бы добыть себе корм. Ведь даже перелетные птицы улетают не потому, что холодно, а потому, что голодно, - рассказал кандидат биологических наук, руководитель Кубанского научно-исследовательского центра «Дикая природа Кавказа» и орнитолог Юрий Лохман. - Скорее всего, грачи где-то нашли себе отравленное пропитание. И такая беда не только у нас: и в Ростовской области, и в Ставропольском крае не так давно были случаи.

По мнению Юрия Лохмана, причина кроется в нарушении технологии обращения с отравами для мышевидных грызунов.

- Днем птицы кормятся на полях, а уже на ночевке в городе погибают, - добавил специалист.