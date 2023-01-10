В 2023 году планируют построить 17 новых объектов теплоснабжения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани построят 17 новых объектов теплоснабжения. Работы проведут в рамках региональной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» за счет средств краевого бюджета.

В 2023 году построят пять котельных в Славянском, Выселковском, Староминском, Красноармейском и Кореновском районах. Также завершают работы по строительству еще пяти объектов. Это котельные в Отрадненском, Выселковском, Белореченском и Славянском районах. Кроме того, участок теплотрассы протяженностью 826 метров в Гулькевичском районе.

- Мы подали заявку на февральскую сессию по вопросу изменения в закон о краевом бюджете на включение в программу «Развитие ТЭК» еще семи котельных. Они находятся в Абинском, Кореновском, Северском, Староминском и Темрюкском районах, - сообщил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Планируется, что всего в 2023 году проведут модернизацию более 50 котельных и порядка 130 километров теплотрассы.