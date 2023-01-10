На Кубани выросла средняя рыночная стоимость жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45%. В 2022 году она составляла 81,5 тысяч рублей, а в 2023 году поднялась до 149,9 тысяч рублей. Это самый большой показатель в ЮФО.

- По наибольшей средней стоимость за Краснодарским краем идут Севастополь. Там цена составила 120,6 тысяч рублей. Далее Крым со 105,5 тысячами рублей и Адыгея с 93,7 тысячами рублей. Самая низкая стоимость в округе установлена в Калмыкии — 51,7 тысяч рублей, - говорится в приказе Минстроя РФ.

Уточняется, что по России наименьшая цена в Ингушетии — 45,8 тысяч рублей за кв. м. Наибольшая стоимость зафиксирована в Москве — 169,7 тысяч рублей.