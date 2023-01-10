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НовостиОбщество10 января 2023 17:06

На Кубани восстановят права более 5,5 тысяч обманутых дольщиков

Проблему всех долгостроев на территории города планируют решить до конца года
Мария ЧАЛАЯ
Фото: Станислав Телеховец/krd.ru

Фото: Станислав Телеховец/krd.ru

На Кубани восстановят права более 5,5 тысяч обманутых дольщиков. Об этом стало известно на заседании городской межведомственной комиссии по завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав обманутых дольщиков.

- Мы должны закрыть в этом году страницу «обманутых дольщиков» для Краснодара, региона и всей России. Такую задачу перед нами поставил Президент страны. Все механизмы и дорожные карты проработаны. Надо собраться и исполнить взятые на себя обязательства перед жителями, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что на данный момент в Краснодаре 55 долгостроев. Это около 5,5 тысяч договоров долевого участия.