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На Кубани восстановят права более 5,5 тысяч обманутых дольщиков. Об этом стало известно на заседании городской межведомственной комиссии по завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав обманутых дольщиков.

- Мы должны закрыть в этом году страницу «обманутых дольщиков» для Краснодара, региона и всей России. Такую задачу перед нами поставил Президент страны. Все механизмы и дорожные карты проработаны. Надо собраться и исполнить взятые на себя обязательства перед жителями, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что на данный момент в Краснодаре 55 долгостроев. Это около 5,5 тысяч договоров долевого участия.