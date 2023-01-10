Для бойцов в зону СВО доставили новогодние посылки. Фото: фонд «Добро и дело»

Школьники из Краснодара собрали более 500 новогодних посылок для бойцов в зону СВО. Их отвезли волонтеры кубанского фонда «Добро и Дело». Подарки передали лично в руки солдатам.

- Мы обратились в департамент образования Краснодара с идеей собрать бойцам новогодние посылки от учеников краснодарских школ. Акцию поддержали, - рассказал заместитель руководителя БФ «Добро и Дело», автор акции Игорь Еременко.

Уточняется, что посылки волонтеры отвозили прямо на передовую. Их передали БАРСам в Запорожскую область, подразделениям народной милиции ЛДНР. Также часть поздравлений довезли в Херсонскую область.

Последнюю партию отправили в Луганск 31 декабря. Посылки развезли бойцам по всему фронту во время каникул.