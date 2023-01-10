В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по улице Зиповской из-за ремонта. Работы проведут на участке от улицы имени Байбакова до улицы Московской на протяжении 483 метров.

- Во время реконструкции расширят проезжую часть. Число полос будет увеличено с двух до четырех. Для проведения работ с вечера 11 января на этом участке временно ограничат движение транспортных средств, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что на улице Зиповской от Байбакова до Московской будет организовано одностороннее движение в сторону Байбакова.

Кроме того, с 12 января на проезжей части стартуют работы по переустройству инженерных коммуникаций.