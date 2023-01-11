Кубань получила более 3,3 млрд рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань получила более 3,3 миллиардов рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике. Средства выделили по решению Правительства РФ из федерального бюджета.

- Наш регион получил около 3,3 миллиардов рублей. Деньги выделили на продолжение строительства комплекса очистных сооружений канализации в Геленджике. Очистные и глубоководный выпуск по улице Солнцедарская строят в рамках концессионного соглашения, - сообщил вице-губернатор края Сергей Власов.

Уточняется, что на курорте работы начались еще в 2020 году. Планируется, что их завершат в 2024 году.

Новые объекты будут очищать сточные воды, которые поступают из жилых домов и с предприятий города. Черех низ будут проходить 50 тысяч кубометров сточных вод в сутки.