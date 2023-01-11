Глава Адыгеи обозначил задачи в сфере строительства социальных объектов на 2023 год. Фото: adygheya.ru

Глава Адыгеи обозначил задачи в сфере строительства и реконструкции социальных объектов. Вопрос обсудили на совещании с членами Кабмина РА и руководителями муниципальных образований.

- В графике работы наших ведущих профессиональных творческих и театральных коллективов необходимо предусматривать выступления в муниципальных домах культуры. В тех зданиях, которые мы построили, обновили и заново ввели в культурно-досуговую сферу. Новые учреждения необходимо насытить интересными и самобытными мероприятиями, несущими в себе позитивный созидательный смысл, - сообщил Мурат Кумпилов.

Уточняется, что среди построенных и отремонтированных в 2023 году объектов будут школы, детские сады, дома культуры, лечебные учреждения. Также спорткомплексы, инженерные, транспортные и инфраструктурные сооружения. В том числе в сфере промышленности и туризма.

Общая стоимость работ по всем объектам составит примерно 6,6 миллиардов рублей.