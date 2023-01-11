Погода в Адыгее 11 января 2023: в республике станет теплее

Узнали, какой будет погода в Адыгее 11 января 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 11 января 2023 года.

В Адыгее 11 января впервые за неделю температура воздуха выйдет в плюс. Воздух прогреется до +3 градусов. В республиканской столице погода ожидается ясная, без осадков. Ветер восточный, 4 м/с. Ночью температура понизится до -8 градусов. Ветер восточный, 4 м/с.

В Лаго-Наки погода также сохранится солнечной, без осадков. Днем температура воздуха достигнет +8 градусов. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Ветер юго-восточный, 2 м/с.