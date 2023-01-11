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НовостиОбщество11 января 2023 5:09

В Майкопе семь улиц останутся без света из-за ремонта

Электричество отключат с 9 до 13 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электроснабжения произведут в связи с ремонтными работами

Отключение электроснабжения произведут в связи с ремонтными работами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе семь улиц останутся без света. Отключение электроснабжения произведут в связи с ремонтными работами.

- С 9 до 13 часов будет проводиться техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-302 на пересечении улиц Ростовской и Бутаревского. Энергетики заменят трансформатор 200кВА на более мощный 320кВА, - рассказали в пресс-службе городской ТЭЦ.

Без электричества останутся жители следующих улиц: Ростовская (от Школьной до Челюскинцев), Школьная (от Ростовской до Чехова), Бутаревского (от Ростовской до Приреченской) и Приреченская. Также отключения затронут три переулка: Глухой, Нижний и Речной (от Ростовской до Набережной).