Многодетная мать выбила земельный участок на Кубани через суд

Участок удалось выбить после вмешательства прокуратуры

Многодетная мать несколько месяцев добивается справедливости в Приморско-Ахтарском районе. Она обратилась с заявлением в местную администрацию, чтобы семью поставили на учет для получения в собственность бесплатно земельного участка, которые положен по закону. Но женщине отказали. Объяснили тем, что нет доказательств проживания и регистрации многодетной семьи в течение пяти лет на территории района.

- Женщина обратилась в прокуратуру, провели проверку. Семье помогли установить сведения, подтверждающие непрерывное проживание на территории района, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Указанные обстоятельства послужили основанием направления в суд искового заявления об установлении указанного факта. Суд требования прокурора удовлетворил. Теперь по суду администрация обязана выделить многодетной матери земельный участок.