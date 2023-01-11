Краснодар вошел в пятерку городов с самой большой площадью квартир в новостройках

Рейтинг площади квартир

Рейтинг городов с самой большой площадью квартир в новостройках составили эксперты недвижимости. Специалисты проанализировали продажи и выяснили самую крупную среднюю площадь приобретаемого первичного жилья.

Первое место в рейтинге по средней площади квартир занял Красноярск — 48,9 кв. м. Второе – Омск 45,9 кв. м. На третьей строчке расположились Самара и Москва, в этих городах средние квартиры по 44,1 кв. м. В пятерку лидеров вошли Краснодар - 43,6 кв. м. и Новосибирск - 43 кв. м.

Город с самой маленькой площадью квартир – Санкт-Петербург. Там она составила 34,4 кв.м. Эксперты отметили, что такие цифры связаны с тем, что иногородние покупатели покупают небольшие по площади в инвестиционных целях, пишут «Известия».