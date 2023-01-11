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НовостиОбщество11 января 2023 5:31

В Сочи устранили крупный прорыв на магистральном водоводе

Вода появится в домах до конца 11 января
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты обнаружили прорыв на магистральном водоводе.

Специалисты обнаружили прорыв на магистральном водоводе.

В Сочи в Центральном и Хостинском районах жители остались без воды на двое суток. Это связано с тем, что специалисты обнаружили прорыв на магистральном водоводе. На данный момент, аварию уже устранили.

- В общей сложности было заменено порядка трех метров аварийного трубопровода. Работа оборудования местных насосных станций выведена на штатные показатели. Начался процесс наполнения системы, - сообщили в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.

По предварительным данным, вода в дома должна поступить до конца 11 января. Продолжает действовать подвоз питьевой воды.