В Краснодаре в 2023 году планируют достроить 10 школ 21 детский сад

Сдача объектов сократит очереди в детсады и уменьшит количество классов в переполненных школах

В этом году в Краснодаре планируется достроить 10 школ. В кубанской столице прибавится 12 350 мест для учеников. Кроме этого, в эксплуатацию в течение года введу 21 детский сад, в городе станет на 5 255 мест для дошкольников больше.

- 2023 год станет плодотворным для строительства новых соцобъектов. Никаких отсрочек сдачи быть не должно, мы контролируем все ситуации, — сообщила замглавы города Надежда Панаетова.

Помимо этого, в эксплуатацию планируют ввести три спортивных объекта и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей по проспекту им. Писателя Знаменского.

Фото: t.me/krdru

В мэрии опубликовали адреса объектов, строительство которых находится на завершающем этапе.

Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

Стоит отметить, что сейчас в Краснодаре одномоментно возводятся 58 социальных объектов, часть из них сдадут в 2024 году.