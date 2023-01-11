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НовостиОбщество11 января 2023 6:14

Полиция Майкопа изъяла у местного жителя 60 граммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мужчина хранил марихуану на кухне в свободном доступе

Мужчина хранил марихуану на кухне в свободном доступе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию Майкопа поступила информация о хранении местным жителем наркотиков. Позднее эти сведения подтвердились.

При проверке дома 35-летнего ранее судимого жителя Майкопа полиция обнаружила марихуану. Мужчина хранил ее на кухне в свободном доступе.

- По данному факту дознанием отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по признакам «незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств», - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.