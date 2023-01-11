Кубань планирует привлечь не менее 630 млрд рублей инвестиций

Рекордные инвестиции привлекут в край в 2023 году

Краснодарский край достиг рекордного со времен Олимпийской стройки объема инвестиций. И это несмотря на санкции. В 2023 году регион планирует привлечь более 630 млрд рублей инвестиций.

- Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Для новых партнеров будут созданы комфортные условия. В крае начнет работу Агентство по привлечению инвестиций, основными задачами которого станет сопровождение инвестиционных проектов, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В этом году планируют реализовать сто крупных инвестпроектов, стоимость каждого из которых превышает 100 млн рублей.