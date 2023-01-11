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НовостиОбщество11 января 2023 7:20

Исторический облик одного из старейшего парка в Сочи восстановят до конца года

Здесь пополнили коллекцию более 20 видов ранее утраченных растений
Ангелина НАЗАРЧУК
Все необходимые работы планируют завершить до конца 2023 года.

Все необходимые работы планируют завершить до конца 2023 года.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Сочи в одном из старейших парков планируют вернуть прежний облик. “Южные культуры” будут восстанавливать по образцу 1910-1911 годов. Все необходимые работы планируют завершить до конца 2023 года.

- Указатели, светильники, мостики, беседка выполнены по нашему заказу мастерами из чугуна, как это было в начале прошлого века. Уже в этом году работа по восстановлению первоначального облика парка будет завершена, — заявил директор заповедника Сергей Шевелев.

Кстати, с 2019 года специалисты смогли восстановить более 20 видов растений, которые были утрачены ранее. В парке благоустроили тропинки и дорожки. Также здесь установили новые беседки и организовали зоны отдыха на лужайках.