Исторический облик одного из старейшего парка в Сочи восстановят до конца года

Все необходимые работы планируют завершить до конца 2023 года. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Сочи в одном из старейших парков планируют вернуть прежний облик. “Южные культуры” будут восстанавливать по образцу 1910-1911 годов. Все необходимые работы планируют завершить до конца 2023 года.

- Указатели, светильники, мостики, беседка выполнены по нашему заказу мастерами из чугуна, как это было в начале прошлого века. Уже в этом году работа по восстановлению первоначального облика парка будет завершена, — заявил директор заповедника Сергей Шевелев.

Кстати, с 2019 года специалисты смогли восстановить более 20 видов растений, которые были утрачены ранее. В парке благоустроили тропинки и дорожки. Также здесь установили новые беседки и организовали зоны отдыха на лужайках.