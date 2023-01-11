Лесопарк в Сочи получил статус особо охраняемой природной территории

Лесопарк занимает площадь не менее 250,5 гектаров. Фото: администрация региона

В Сочи «Головинский лесопарк» получил статус особо охраняемой природной территории в регионе. Данное постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Лесопарк занимает площадь не менее 250,5 гектаров. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на территории растут редкие буково-пихтовые лавровишневые и сосновые насаждения, секвойи, естественные каштановые древостои.

- Территория богата многими представителями животного мира, занесенными в Красную книгу России и региона, - заявили в пресс-службе администрации региона.