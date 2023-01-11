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НовостиОбщество11 января 2023 7:31

Нереальных размеров дикий кабан, бегающий по улицам, шокировал жителей кубанской станицы

Вепрь вышел к людям в светлое время суток
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Нереальных размеров дикий кабан, бегающий по улицам, шокировал жителей кубанской станицы. Мощный зверь выбежал из леса и пустился по улицам станицы Копанской днем. Очевидцы отметили, что, скорее всего, хряк искал еду, а дорога вывела его к людям.

- Кушать нечего, вот, наверное, и пришел красавчик, - рассуждали в соцсетях.

Станичники были шокированы внушительной тушей вепря.

- Такой может и напасть. Хорошо, что детей не было рядом, - говорят местные жители.

Но кабан никого не тронул. Быстрой рысью он отправился дальше по своим делам.