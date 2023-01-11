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НовостиОбщество11 января 2023 8:01

В Майкопе установили 62 комплекса для отслеживания нарушений на дорогах

За год разослано свыше 1 млн уведомлений о нарушениях ПДД
Валерия ГОДОВНИКОВА
Фото и видеофиксация нарушений производится на участках с интенсивным движением автотранспорта и аварийных местах

Фото и видеофиксация нарушений производится на участках с интенсивным движением автотранспорта и аварийных местах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе установили 62 комплекса для отслеживания нарушений на дорогах. Фото и видеорегистрация нарушителей производится на участках с интенсивным движением автотранспорта, и аварийных местах.

- Сегодня такие комплексы автоматически делают фото каждого автомобиля, который проезжает в радиусе действия камеры, затем благодаря специальной программе идет отбор тех транспортных средств, водители которых допустили нарушение установленных правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе минстроя Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», автовладельцы получают заказные письма с сообщением о нарушении. За прошлый год в республике было разослано свыше 1 млн таких уведомлений. Многие из них дублируются в электронном виде на онлайн-портале «Госуслуг».