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НовостиОбщество11 января 2023 8:01

Квартиры в новостройках Сочи подешевели на 20%

В предыдущие годы подобных дисконтов в этом сегменте не было
Ангелина НАЗАРЧУК
Застройщики предлагают скидки от 5 до 20%.

Застройщики предлагают скидки от 5 до 20%.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи после Нового года начали резко дешеветь квартиры. В основном спад цен наблюдается в новостройках. Застройщики предлагают скидки от 5 до 20%. Кстати, в предыдущие года таких “акций” не было.

- Именно перед Новым годом и сразу после окончания праздников покупателям реально получить хорошее предложение от строительных компаний, - рассказал эксперт по рынку недвижимости Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, застройщики стимулируют не только покупателей, но и риелторов. Например, за определенное количество совершенных крупных сделок компания дарит брокерам смартфоны и другую технику.