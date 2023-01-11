Квартиры в новостройках Сочи подешевели на 20%

Застройщики предлагают скидки от 5 до 20%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи после Нового года начали резко дешеветь квартиры. В основном спад цен наблюдается в новостройках. Застройщики предлагают скидки от 5 до 20%. Кстати, в предыдущие года таких “акций” не было.

- Именно перед Новым годом и сразу после окончания праздников покупателям реально получить хорошее предложение от строительных компаний, - рассказал эксперт по рынку недвижимости Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, застройщики стимулируют не только покупателей, но и риелторов. Например, за определенное количество совершенных крупных сделок компания дарит брокерам смартфоны и другую технику.