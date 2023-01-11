В Сочи в здании морвокзала незаконно продают апартаменты

Здание морвокзала "Хоста". Фото: мэрия Сочи
В здании морвокзала «Хоста» незаконно продавали апартаменты. Об этом стало известно после мониторинга муниципальным контролем мэрии Сочи сайта объявлений.
Продавец выставил объявление о продаже, тогда как разрешенный вид использования этого объекта недвижимости не предполагает проживание в нем.
- Объект стоит на муниципальной земле и вид разрешенного использования на ней "Водный транспорт". Никаких других разрешений не выдавалось, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.
К слову, само здание городу не принадлежит.
Городские власти направили материалы проверки в правоохранительные органы.