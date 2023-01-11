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НовостиОбщество11 января 2023 8:04

В Сочи в здании морвокзала незаконно продают апартаменты

Помещение не предназначено для иного использования, кроме как для водного транспорта
Ева МУР
Здание морвокзала "Хоста". Фото: мэрия Сочи

Здание морвокзала "Хоста". Фото: мэрия Сочи

В здании морвокзала «Хоста» незаконно продавали апартаменты. Об этом стало известно после мониторинга муниципальным контролем мэрии Сочи сайта объявлений.

Продавец выставил объявление о продаже, тогда как разрешенный вид использования этого объекта недвижимости не предполагает проживание в нем.

- Объект стоит на муниципальной земле и вид разрешенного использования на ней "Водный транспорт". Никаких других разрешений не выдавалось, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

К слову, само здание городу не принадлежит.

Городские власти направили материалы проверки в правоохранительные органы.