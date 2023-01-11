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НовостиЗдоровье11 января 2023 8:12

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 41 человек, в том числе четверо детей

Самому младшему пациенту четыре месяца
Светлана ОВДЕЙ
Самому младшему пациенту четыре месяца Фото из архива КП

Самому младшему пациенту четыре месяца Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 41 человек, в том числе четверо детей. Самому младшему новому пациенту четыре месяца, сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 24 положительных результата, в Сочи - 6. Три пациента прибавилось в Новороссийске, два - в Усть-Лабинском районе, по одному - в Кореновском, Лабинском, Славянском, Тихорецком, Анапе и Армавире.

За сутки с выздоровлением в Краснодарском крае выписали 32 пациента.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 - 421 человек, в стационарах - 64, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.