Самому младшему пациенту четыре месяца Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 41 человек, в том числе четверо детей. Самому младшему новому пациенту четыре месяца, сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 24 положительных результата, в Сочи - 6. Три пациента прибавилось в Новороссийске, два - в Усть-Лабинском районе, по одному - в Кореновском, Лабинском, Славянском, Тихорецком, Анапе и Армавире.

За сутки с выздоровлением в Краснодарском крае выписали 32 пациента.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 - 421 человек, в стационарах - 64, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.