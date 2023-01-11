Краснодарский депутат передала на Донбасс две тонны гуманитарной помощи

Груз отправлен на Донбасс

Краснодарский депутат Наталья Кулишова передала на Донбасс две тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщает благотворительный фонд «Добро и дело».

В конце года мы уже навели порядок на складе и отправили остатки - больше пяти тонн в наш луганский филиал, чтобы в январе развезти и раздать людям, - рассказывает руководитель Фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева.

Но числа 30-го звонит телефон и скромный голос сообщает: «Мы собрали гуманитарную помощь людям, как передать?». «Сколько?» - спрашиваю, рассчитывая на несколько коробок.

«Тонны две, - ответ. - Мы тут со всеми активистами округа и ребятами из комбината питания постарались».

Звонила волонтерам Наталья Кулишова. Они тут же организовали выезд за гумпомощью. Отправили свой дежурный «Соболь» за грузом. Тушенка, крупы, макароны, средства гигиены - все забрали и уже готовятся к выезду в ЛДНР, чтобы передать груз нуждающимся. Гуманитарку развезут в ближайшие выходные жителям Кременной, Сватово и Лисичанска, часть отвезут в Горловку Донецкой республики вместе с собранным краснодарской активисткой Мариной Репещук грузом.