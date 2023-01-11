Статус федеральных инновационных площадок получили два детсада Фото: Мария ЛЕНЦ

Четыре образовательных учреждения на Кубани стали самыми инновационными в России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Статус федеральной инновационной площадки, в частности, получил детский сад № 4 «Солнышко» в Абинском районе. Воспитанников в форме игры учат финансовой грамотности. А для детей и родителей здесь создали клуб «Юные финансисты». Для участников - малышей и взрослых - проводят тематические мастер-классы, конкурсы и выставки.

Инновационной площадкой признан детский сад № 221 Краснодара. Воспитатели применяют технологии проектной деятельности при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги учитывают особенности развития детей для развития определенных качеств и помощи в коррекции нарушений.

А для двух учреждений допобразования статус федеральных инновационных площадок продлили на 2023 год. Ими признаны Станция юных техников в Сочи с проектом «Сетевой технопарк» и Центр допобразования «Хоста».