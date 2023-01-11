Акция «Защитники Краснодара» стартует 12 января Фото: krd.ru

Акция «Защитники Краснодара» стартует 12 января. Она открывает цикл мероприятий, посвященных 80-летию освобождения краевого центра от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В рамках акции жители могут сообщить о могилах ветеранов Великой Отечественной войны, расположенных в городе. Из поступивших обращений в Краснодаре создадут единую базу захоронений, которые сотрудники мэрии, активисты и волонтеры будут приводить в порядок.

В форме, заполняемой для участия в акции, нужно указать информацию, которая подтверждает участие в военных действиях, и местоположение могилы.

- Уверен, у многих семей есть свои герои, захороненные в нашем городе. Призываю не оставаться в стороне и присоединяться к этой акции. Страшно представить, что за шесть месяцев оккупации в нашем городе погибло более 13 тысяч жителей, в том числе 2178 детей и 4332 женщин, - отметил Евгений Наумов.

Основные мероприятия в честь памятной даты озвучат уже 13 января на брифинг-презентации основных мероприятий. Они пройдут под хэштегом #БитвазаКраснодар80.

Жителей Краснодара также приглашают поучаствовать в организации Дня освобождения Краснодара, став событийным волонтером. Для этого нужно заполнить заявку на сайте Добро.ру.