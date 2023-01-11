Rosafest x Gorilla Energy пройдет на «Роза Хутор» в формате большой игры

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Как следует из названия, фестиваль пройдет при поддержке титульного партнёра – бренда энергетических напитков Gorilla Energy. В честь юбилея этого сотрудничества, команда именитых граффити художников, среди которых RASKO (более 500 000 подписчиков в соцсетях), разместили рисунки на экстрим тематику в первом отеле для райдеров Riders Lodge. Бренд уже более 5 лет поддерживает основные фристайл-соревнования фестиваля и заряжает всех гостей энергией в апре-ски зоне.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Центральным пунктом программы Rosafest будет горнолыжный квест «Большая Игра Тинькофф», где ожидается участие около 10 тысяч игроков. В этом году его призовой фонд составляет – 500 000 рублей.

В cноупарке в Горной Олимпийской деревне появится новая фигура для любителей, где они смогут потренироваться вместе со 150 сильнейшими атлетами страны. Спортивной новинкой станет целое новое направление – Olimpbet Slalom и Skicross Academy. Неделя бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе завершится соревнованиями. И спортивные достижения можно будет отметить на концертах Olimpbet Live.

Партнер фестиваля онлайн-кинотеатр PREMIER приготовил для Rosafest две секретные премьеры.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В этом году технологическим партнером Rosafest станет крупнейшая российская ИТ-компания VK. Проекты VK позволяют общаться, играть, слушать музыку, смотреть и снимать видео, решать множество других задач. В рамках фестиваля компания объединит миллионы пользователей в своих сервисах.

Как отмечают организаторы Rosafest: «Наше мероприятие заслуженно получило статус лучшего молодежного события. Сюда всегда едут за комфортом, драйвом и понятным окружением. Уверены, что никто из участников не будет скучать, потому что их, как и всегда, ждет интересная и разнообразная программа».

Официальный сайт фестиваля spotway.ru