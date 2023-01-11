В крае предоставили субсидии на 50 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в 2022 году выделили 50 млн рублей на теплицы для выращивания ягод. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Разработать программу господдержки фермеров-ягодников поручил губернатор Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» в 2021 году. С просьбой к главе региона обратился владелец личного подсобного хозяйства по выращиванию малины. Мужчина отметил, что желает расширять производство за счет новых теплиц.

В 2022 году для фермеров-ягодников подготовили программу господдержки. Фермерские хозяйства и самозанятые граждане получили субсидии на строительство теплиц для ягод. Уточняется, что строительство стартует в 2023 году.