Три маршрута в парке Сочи объединят в одну экскурсионную тропу

Для этого три маршрута объединят в один. Фото: администрация Сочи

В нацпарке Сочи планируют сделать единую экскурсионную тропу. Для этого три маршрута объединят в один. Планируют соединить тропы к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и Большому Ахуну. Кстати, в этому году парк отметит свой юбилей - 40 лет.

- По тропе к Орлиным скалам смонтируют ступени и настилы от главной смотровой площадки до слияния рек, обустроят новые места для отдыха и откроют еще три обзорные площадки, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, администрация планирует выполнять все проекты с учетом дизайна городской среды. Также будут учитываться зеленые стандарты для сохранения истории.