Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла днем 10 января в Новокубанском районе. Предварительно, 55-летний водитель фуры DAF не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящий КамАЗ.

Грузовик под управлением 45-летнего мужчины в это время остановился на красный сигнал светофора. От удара КамАЗ отбросило на стоявший впереди большегруз Volvo

- В результате происшествия водитель автомобиля DAF погиб на месте, водителю КамАЗа назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.