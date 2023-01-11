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НовостиОбщество11 января 2023 10:22

В центре Краснодара задержали бегавшую голую женщину с религиозной литературой

Местную жительницу передали медикам
Светлана ОВДЕЙ
Прохожие вызвали полицию Фото из архива КП

Прохожие вызвали полицию Фото из архива КП

В центре Краснодара задержали бегавшую голую жительницу с религиозной литературой. Женщину заметили водители и пешеходы напротив ТЦ «Галерея».

Обнаженная жительница в морозную погоду разгуливала по улицам города. По словам очевидцев, с собой она несла религиозную литературу. Прохожие, увидев странное поведение женщины, вызвали на место полицию.

Прибывшие сотрудники задержали 41-летнюю местную жительницу. По состоянию и особенностям здоровья ее передали медработникам, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.