Проводится доследственная проверка Фото из архива КП

Жительница Кубани погибла от случайного выстрела пистолета во время ссоры с мужем. Трагедия произошла в хуторе Новоукраинском Крымского района.

Известно, что 20-летняя девушка 7 января поссорилась с мужем. Во время конфликта она взяла травматический пистолет и направила на себя. В этот момент произошел случайный выстрел.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, девушка скончалась от полученного ранения.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.