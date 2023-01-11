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НовостиОбщество11 января 2023 11:00

На Кубани разыскивают пропавшую без вести 93-летнюю женщину

О том, где находится пенсионерка, неизвестно с 10 января
Светлана ОВДЕЙ
Мария Алексеевна Середа (Брунько) пропала 10 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Мария Алексеевна Середа (Брунько) пропала 10 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани разыскивают пропавшую без вести 93-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Мария Алексеевна Середа (Брунько) проживает в станице Бесстрашной Отрадненского района. О том, где находится пенсионерка в настоящее время, неизвестно с 10 января. Родственники женщины обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Известно, что в момент исчезновения она была одета в черную куртку, галоши и красный платок. Уточняется, что из дома бабушка выходила с костылем.

Всех, кто видел женщину и знает, где она может находиться, просят обратиться по номеру 8(903)4528779 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.