Мария Алексеевна Середа (Брунько) пропала 10 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани разыскивают пропавшую без вести 93-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Мария Алексеевна Середа (Брунько) проживает в станице Бесстрашной Отрадненского района. О том, где находится пенсионерка в настоящее время, неизвестно с 10 января. Родственники женщины обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Известно, что в момент исчезновения она была одета в черную куртку, галоши и красный платок. Уточняется, что из дома бабушка выходила с костылем.

Всех, кто видел женщину и знает, где она может находиться, просят обратиться по номеру 8(903)4528779 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.