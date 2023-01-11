В Адлерском районе Сочи задержали вора за кражу кольца за 70 тысяч рублей

Мужчина надел кольцо на палец и убежал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бойцы Росгвардии смогли задержать вора, который украл кольцо за 70 тысяч рублей. Из ювелирного салона на улице Свердлова поступил сигнал «Тревога». Прибывшим на место правоохранителям продавец указала на неизвестного.

- В молодом человеке девушка по ориентировке узнала нарушителя, который несколько часов назад похитил золотое кольцо из другого торгового объекта, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, 29-летний приезжий в ювелирном магазине рассматривал украшения, притворяясь обычным покупателем. Мужчина надел кольцо на палец и убежал.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Украденное кольцо он успел сдать в ломбард.