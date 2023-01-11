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НовостиОбщество11 января 2023 11:13

В Адлерском районе Сочи задержали вора за кражу кольца за 70 тысяч рублей

Похищенное он успел сдать в ломбард
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчина надел кольцо на палец и убежал.

Мужчина надел кольцо на палец и убежал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бойцы Росгвардии смогли задержать вора, который украл кольцо за 70 тысяч рублей. Из ювелирного салона на улице Свердлова поступил сигнал «Тревога». Прибывшим на место правоохранителям продавец указала на неизвестного.

- В молодом человеке девушка по ориентировке узнала нарушителя, который несколько часов назад похитил золотое кольцо из другого торгового объекта, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, 29-летний приезжий в ювелирном магазине рассматривал украшения, притворяясь обычным покупателем. Мужчина надел кольцо на палец и убежал.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Украденное кольцо он успел сдать в ломбард.