Поликлиники построят в Динском, Щербиновском, Темрюкском и Крыловском районах Фото: admkrai.krasnodar.ru

Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проект по строительству 19 поликлиник в регионе реализуют с 2022 года. Строительство восьми учреждений уже стартовало. Четыре поликлиники начнут возводить в ближайшее время. Для строительства еще семи подготавливают проекты.

Так, в Темрюкском районе появится поликлиника Таманской участковой больницы. Она рассчитана на 350 посещений в смену. Детскую поликлинику на 150 посещений и женскую консультацию на 50 посещений в смену построят в Крыловском районе.

В Щербиновском районе возведут поликлинику на 450 посещений в смену - 250 взрослых и 200 детских. А медучреждение в Динском районе сможет принимать 600 человек в смену, в том числе 350 взрослых и 250 детских.

Построить поликлиники планируют в 2024-2025 годах.