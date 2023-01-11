Социальную защищенность вдов ветеранов усилят законодательно

Сегодня в ходе 8-й внеочередной сессии депутаты кубанского парламента путем заочного голосования поддержали федеральный законопроект о расширении категории получателей мер социальной помощи, установленных федеральным законом «О ветеранах».

Суть этого законопроекта в том, что из действующей редакции федерального закона «О ветеранах» предлагается исключить условие одинокого проживания и совместного проживания с детьми не вступивших в повторный брак вдов (вдовцов) ветеранов боевых действий, предусмотрев их право на получение мер социальной поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания.

Стоит отметить, что к ветеранам боевых действий также относятся военнослужащие, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на уровень доходов супругов погибших, которые смогут получать ежемесячные денежные выплаты, устанавливаемые Пенсионным фондом Российской Федерации.

- Сегодня на Украине наши бойцы на передних рубежах защищают будущее нашей страны, ее безопасность. Мы все желаем им скорейшей победы, хотим, чтобы все они живыми и здоровыми вернулись домой. И каждый из них должен быть уверен, что их семьи государство не оставит без внимания. Данные изменения федерального законодательства станут очередным шагом по совершенствованию мер социальной поддержки семей военнослужащих и свидетельством того, насколько значима для государства и всего общества роль защитника Отечества, – прокомментировал принятое постановление председатель ЗСК Юрий Бурлачко.