Более 9 тысяч казаков обеспечивают безопасность в Краснодарском крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 9 тысяч казаков обеспечивают безопасность в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В праздничные дни казаки Кубанского казачьего войска работают в усиленном режиме. Так, с начала января совместно с полицией выявлено более 1,6 тысячи административных нарушений, 12 преступлений, 9 случаев нарушения миграционного законодательства и задержаны пять разыскиваемых лиц.

Уточняется, что в Рождество более чем в 500 храмах и церквях Кубани дежурили свыше 3,5 тысячи казаков.

Сейчас в усиленном режиме они продолжают охранять территории в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах, где находятся пункты временного размещения жителей Херсонской области. Казаки также будут дежурить у храмов, церквей и в местах купаний в Крещение.