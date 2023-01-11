Осужденные Адыгеи изготавливают тактические носилки для раненых в зоне спецоперации

Для помощи в пошиве добровольцы поселка Яблоновского обратились в республиканскую исправительную колонию №2. Фото: пресс-служба УФСИН по Адыгее

В Адыгее изготавливают тактические носилки для раненых в зоне спецоперации. Для помощи в пошиве добровольцы поселка Яблоновского обратились в республиканскую исправительную колонию №2.

- Мы приняли это предложение, и наши специалисты швейного цеха по представленным инструкциям приступили к изготовлению носилок. Мы знаем, что носилки передаются по заявкам подразделениям, участвующим в СВО, - рассказали сотрудники производственной службы исправительного учреждения.

Сотрудники колонии и осужденные, задействованные в пошиве, считают свою помощь вкладом для поддержки участников спецоперации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что студенты из Адыгеи шьют спальные мешки участникам спецоперации на Украине. Всего в пошиве принимают участие около 30 человек.