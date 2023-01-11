Жители пожаловались на то, что остаются без света и тепла третьи сутки Фото из архива КП

В мэрии Краснодара ответили жителям Знаменского на жалобы о перебоях электричества. Они сообщили, что остаются без света и тепла уже третьи сутки.

По словам жителей, при последнем обращении в экстренные службы они получили ответ, что отключение связано с аварией или перегрузкой. В мэрии Краснодара прокомментировали проблему с подачей электроэнергии в СНТ.

- В связи с активным приростом жителей в этих садовых товариществах мощностей на имеющихся подстанциях не хватает для обеспечения жителей теплом и электроэнергией. В прошлом году силами правления СНТ мощности были увеличены, но этого оказалось недостаточно, - прокомментировали в МЦУ Краснодара.

10 января в СНТ заменили оборудование на потребительских подстанциях.

- На сегодняшний день все потребители обеспечены теплом и электроэнергией, - уточнили в МЦУ краевого центра.

Отмечается, что для газификации вблизи СНТ построен газораспределительный пункт на средств СНТ «Знаменский». Собственники, заключившие договор на технологическое присоединение к сетям, но условия которого не соблюдаются, могут обратиться в «Газпром межрегионгаз Краснодар» по телефону 8(861) 212-84-25.

- Те, кто еще не заключил договор и не получил технические условия для присоединения, могут обратиться в АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 992-04-04, - уточнили в МЦУ Краснодара.