СК проводит проверку после гибели жительницы Кубани от случайного выстрела пистолета

Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото из архива КП

Жительница Кубани погибла от случайного выстрела пистолета. СК проводит проверку после происшествия в Крымском районе.

Трагедия произошла 7 января в хуторе Новоукраинском. Известно, что 20-летняя девушка направила травматический пистолет на себя во время ссоры с мужем. В этот момент произошел случайный выстрел.

Девушку экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась от полученного ранения.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели девушки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.