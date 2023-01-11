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НовостиПроисшествия11 января 2023 12:52

СК проводит проверку после гибели жительницы Кубани от случайного выстрела пистолета

Пострадавшая девушка скончалась в больнице
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото из архива КП

Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото из архива КП

Жительница Кубани погибла от случайного выстрела пистолета. СК проводит проверку после происшествия в Крымском районе.

Трагедия произошла 7 января в хуторе Новоукраинском. Известно, что 20-летняя девушка направила травматический пистолет на себя во время ссоры с мужем. В этот момент произошел случайный выстрел.

Девушку экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась от полученного ранения.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели девушки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.