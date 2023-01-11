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НовостиОбщество11 января 2023 13:23

Дамбу для защиты от подтоплений построят в Горячем Ключе

Специалисты завершают проект
Светлана ОВДЕЙ
Дамбу для защиты от подтоплений построят в Горячем Ключе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дамбу для защиты от подтоплений построят в Горячем Ключе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дамбу для защиты от подтоплений построят в Горячем Ключе. Ее возведут по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С просьбой во время «Прямой линии» в 2021 году к главе региона обратилась местная жительница. Женщина обратилась за помощью в подсыпке и реконструкции дамбы в микрорайоне Курортный. Ранее он пострадал из-за стихии.

В настоящее время специалисты продолжают проектирование. Завершить его и направить на госэкспертизу рассчитано уже весной.

Кроме того, для снижения риска подтоплений прибрежных зон в Горячем Ключе расчищают русло реки Псекупс. На первом этапе завершили работы на участке протяженностью более чем 700 метров. Специалисты углубили и очистили русло от наносов, а берег укрепили инертными материалами.

- Всего в 2022 году в крае расчистили участки русел рек общей протяженностью 8,68 км. Это реки Псезуапсе и Аше в Сочи, Небуг и Шепси в Туапсинском районе, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.