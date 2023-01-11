Жительницу Адыгеи осудят за убийство знакомого ножом

От потери крови мужчина скончался на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Тахтамукайского района Адыгеи предстанет перед судом за убийство. Во время застолья обвиняемая ударила знакомого ножом.

В октябре 2022 года 43-летняя жительница аула Новая Адыгея распивала дома алкоголь со своим сожителем. На бытовой почве между ними произошел конфликт. Женщина схватила кухонный нож и одним ударом нанесла мужчине травмы шеи и грудной клетки. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.

- В ходе предварительного следствия проведен ряд судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз. Органом следствия собрана достаточная доказательственная база, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.