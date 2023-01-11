Уровень заболеваемости в школах превысил 20% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Майкопе 12 школ остаются на удаленке из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости в данных учреждениях превысил 20%.

- На 11 января 2023 года учебный процесс в дистанционном формате продолжается в СШ №9, №13, №6, №14, Образовательном центре №18, лицее № 8, ОШ №24, №25, №27, №20, НШ №26 и в Школе для детей с ОВЗ, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в школах проводится ежедневный мониторинг эпидобстановки. При положительной динамике ученики снова приступят к учебе в очном формате.